Lohnt sich das wirklich, China Merchants Bank?

Die China Merchants Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 32,09 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,05 CNH, was einem Unterschied von -12,59 Prozent entspricht, und erhält daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt von 28,79 CNH zeigt einen geringen Unterschied von -2,57 Prozent zum letzten Schlusskurs und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die China Merchants Bank-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" mit 6 Schlecht-Signalen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die China Merchants Bank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die China Merchants Bank-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,53 Prozent erzielt, was 23,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".