Lohnt sich das wirklich, China First Heavy Industries?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. China First Heavy Industries zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Betrachtung. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,91 Prozent des aktuellen Kurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index ordnet der China First Heavy Industries-Aktie ein Gesamtranking von "Neutral" zu, basierend auf dem RSI7 von 40 und dem RSI25 von 53,85.

Die Anleger-Stimmung bei China First Heavy Industries in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, zeigt aber auch einige negative Themen in den Diskussionen der vergangenen Tage. Die Analyse aus den sozialen Medien ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung, während konkret berechenbare Handelssignale zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.