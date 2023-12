Lohnt sich das wirklich, Chico's FAS?

Der Aktienkurs von Chico's Fas hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 50,2 Prozent erzielt, was über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche von -17,02 Prozent hat Chico's Fas mit 67,22 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Chico's Fas jedoch mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Laut den Bewertungen von Analysten erhält die Chico's Fas-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 6 USD liegt. Dies bedeutet ein Abwärtspotential von -20,21 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 7,52 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Basis und insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung unter den Anlegern ist gemischt, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen in den sozialen Medien zu finden waren. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.