Lohnt sich das wirklich, Chicago Atlantic Real Estate Finance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu analysieren. Aktuell liegt der RSI-Wert der Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc bei 64,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie der Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc eine neutrale Bewertung sowohl basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über die Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc diskutiert wurde. Aktuell konzentrieren sich die Anleger jedoch auf positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc auf der Basis des Anleger-Sentiments sowie der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.