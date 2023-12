Lohnt sich das wirklich, Chengdu Xingrong Environment?

Die technische Analyse der Chengdu Xingrong Environment ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,41 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 5,59 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,33 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,49 CNH, was einer Distanz von +1,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Chengdu Xingrong Environment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um -0,79 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +13,6 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,79 Prozent verzeichnete, liegt Chengdu Xingrong Environment mit 13,6 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich. Daher erhält die Chengdu Xingrong Environment-Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Abschließend wird die Chengdu Xingrong Environment anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (37,93 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (43,28 Punkte) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse daher ein "Neutral"-Rating für die Chengdu Xingrong Environment-Aktie.