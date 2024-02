Lohnt sich das wirklich, Charter Communications?

Die Analysten bewerten die Aktie von Charter Communications auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 4 gute, 4 neutrale und 1 schlechte Bewertung. Innerhalb eines Monats wurde die Aktie 1-mal gut und 0-mal neutral oder schlecht eingestuft. Somit wird die Aktie derzeit insgesamt als "Gut" bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 442,13 USD, was einer Erwartung von 50,9 Prozent entspricht.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Charter Communications in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, sowie zwei Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Charter Communications daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehrheitlich Verkaufssignale generiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Charter Communications aktuell bei 386,14 USD verläuft. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs bei 293 USD liegt und somit einen Abstand von -24,12 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie mit einer Differenz von -18,22 Prozent negativ ab. Insgesamt fällt die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse somit "Schlecht" aus.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Charter Communications als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 36,68 und der RSI25 liegt bei 67,65, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.