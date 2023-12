Lohnt sich das wirklich, Chacha Food?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Chacha Food. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine Diskussionen über positive oder negative Themen bezüglich des Unternehmens. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Chacha Food. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Chacha Food führt.

Die Dividendenrendite von Chacha Food beträgt aktuell 2,62 Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,82 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von Chacha Food mit einem Wert von 75 als überkauft gilt. Daher wird das Signal für den RSI als "Schlecht" eingestuft. Bei der Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".