Lohnt sich das wirklich, Central China Real Estate?

In den vergangenen vier Wochen wurden bei Central China Real Estate keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch in den vergangenen zwei Wochen wurden von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien neutrale Bewertungen abgegeben, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Central China Real Estate als "Schlecht" bewertet, da er sich um 27,5 Prozent vom GD200 entfernt. Der GD50 hingegen signalisiert mit einem Kurs von 0,08 HKD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +8,75 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.