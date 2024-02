Lohnt sich das wirklich, Casa?

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Casa 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Es gab keine aktuellen Analystenupdates für Casa im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie, basierend auf den Meinungen der Analysten, liegt bei 3 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 900 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 0,3 USD. Dies entspricht einer positiven Empfehlung. Insgesamt erhält die Casa-Aktie somit eine positive Bewertung aus Sicht der Analysten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Casa liegt bei 191, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 46,39) deutlich über dem Durchschnitt liegt. Gemessen an fundamentalen Kriterien wird Casa daher als überbewertet angesehen und erhält eine negative Bewertung in dieser Hinsicht.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend negative Kommentare zu Casa abgegeben. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Casa in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als neutral eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Casa im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Kommunikationsausrüstung" (11349,15 %) keine Dividende aus. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt erhält die Casa-Aktie also gemischte Bewertungen, wobei die Analysten eine positive Empfehlung aussprechen, während fundamentale Kriterien und Dividendenzahlungen zu negativen Bewertungen führen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.