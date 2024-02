Lohnt sich das wirklich, Carvana?

Die Carvana-Aktie wird durch eine technische Analyse bewertet. Ein wichtiger Faktor dabei ist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Aktuell beträgt dieser Wert 36,92 USD, während der letzte Schlusskurs bei 49,4 USD liegt. Das bedeutet, dass die Aktie um 33,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt sich jedoch nur eine Nähe zum Schlusskurs von 48,28 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Carvana-Aktie jedoch mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Carvana niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Dieser Unterschied von 3,42 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carvana-Aktie zeigt einen Wert von 59,65, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Carvana ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Carvana-Aktie gemäß der technischen Analyse mit unterschiedlichen Ratings bewertet wird, jedoch insgesamt auf "Neutral" eingestuft wird.