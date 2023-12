Lohnt sich das wirklich, Carriage Services?

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen in den sozialen Medien können die Einschätzung von Aktien verändern. Bei Carriage Services wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was insgesamt zu einer guten langfristigen Stimmungsbewertung führt.

Analysten haben überwiegend positive Einschätzungen für Carriage Services abgegeben, was zu einem guten Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45 USD, was auf eine mögliche Steigerung der Aktie um 77,51 Prozent hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Carriage Services-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Dies gilt sowohl für den 7-Tage- als auch für den 25-Tage-RSI.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt deutet auf eine gemischte Bewertung der Aktie hin. Die Aktie wird auf Basis des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts als "Schlecht" bewertet, während sie auf Basis des 50-tägigen gleitenden Durchschnitts ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Carriage Services-Aktie basierend auf der Diskussionstätigkeit, den Analystenmeinungen, dem RSI und der technischen Analyse.