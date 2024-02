Lohnt sich das wirklich, Carrefour?

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Carrefour unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 12,92 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 0.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Carrefour eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt hat, was mehr als 15 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent, wobei Carrefour mit 14,81 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Carrefour von 15,78 EUR mit -6,18 Prozent Entfernung vom GD200 (16,82 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 16,06 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,74 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Carrefour-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.