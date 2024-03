Lohnt sich das wirklich, Carlsberg?

Weitere Suchergebnisse zu "Carlsberg B":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Carlsberg als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Carlsberg-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,19, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,11, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analytiker haben die Stimmung bezüglich der Carlsberg-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Carlsberg in den sozialen Medien diskutiert. Demnach wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Carlsberg wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Somit ergibt sich für Carlsberg in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Neutral".

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ist Carlsberg derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 932,46 DKK, während der Aktienkurs bei 927,6 DKK liegt, was einer Abweichung von -0,52 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 922,11 DKK, was einer Abweichung von +0,6 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ist die Carlsberg-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden als "Neutral" einzustufen.