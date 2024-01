Lohnt sich das wirklich, CVS Health?

Der Aktienkurs von Cvs Health hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um 12,12 Prozent verschlechtert, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Gesundheitsdienstleister-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 33,69 Prozent, während Cvs Health mit 45,81 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Bewertungen für die Cvs Health-Aktie abgegeben, wovon 8 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 111 USD, was ein Aufwärtspotential von 50,14 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 71,51 USD, während der Kurs der Aktie bei 73,93 USD um +3,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Die Aktie weist auch auf Basis der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von +0,12 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat trübte, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert im Vergleich zu anderen Zeiträumen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cvs Health-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.