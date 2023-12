Lohnt sich das wirklich, CSMall?

Die Csmall-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,35 HKD für den Schlusskurs erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,26 HKD, was einen Unterschied von -25,71 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,27 HKD zeigt einen ähnlichen Trend wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Csmall also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Csmall in den letzten zwei Wochen neutral. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Csmall insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Csmall liegt bei 62,71 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,45, sodass auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird Csmall also mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das KGV von Csmall bei 75,87 liegt, was über dem Branchendurchschnitt von 40,75 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.