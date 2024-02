Lohnt sich das wirklich, CO2 Gro?

Weitere Suchergebnisse zu "Marblegate Acquisition Corp":

Die Co2 Gro-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,43 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Maschinen"-Branche.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Co2 Gro-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,08 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,065 CAD liegt, was einer Abweichung von -18,75 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,07 CAD liegt über dem Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -7,14 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte erhält die Co2 Gro-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine neutrale Einschätzung für die Co2 Gro-Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Co2 Gro-Aktie beträgt 66,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer "Neutral"-Einstufung der Co2 Gro-Aktie führt.