Lohnt sich das wirklich, CEA Industries?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Cea Industries-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (46,31) ergibt ebenfalls ein neutrales Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cea Industries.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cea Industries auf 0,67 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,55 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -17,91 Prozent liegt. Der GD50, der für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,54 USD hat, führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten üblich, was zu einer neutralen Einschätzung des Faktors führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Cea Industries eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Auch die Stimmung der Anleger hat Einfluss auf die Aktienkurse. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Befunde, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Infolgedessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.