Lohnt sich das wirklich, Brown-Formanration?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Brown-forman-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 19 erreicht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 52,2, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Brown-forman.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Zusammenhang mit Brown-forman hat die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nach Messungen kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Brown-forman daher in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. Es wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im zurückliegenden Zeitraum wurden zudem vier Handelssignale ermittelt, wovon drei als positiv und eines als negativ eingestuft wurden. Dies führt letztlich zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Brown-forman-Aktie aktuell bei 62,88 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 57,33 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,83 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +0,23 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".