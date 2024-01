Lohnt sich das wirklich, Black Stone Minerals?

Die technische Analyse der Black Stone Minerals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 16,65 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (15,96 USD) um -4,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 17,12 USD, was einer Abweichung von -6,78 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Black Stone Minerals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 17,63 Prozentpunkte (10,64 % gegenüber 28,27 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Black Stone Minerals haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Da keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Black Stone Minerals für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Black Stone Minerals führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral". Der RSI liegt bei 68, was als neutral gilt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,59 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Neutral".