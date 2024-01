Lohnt sich das wirklich, Bezeq Israeli TelecommunicationLtd?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI von Bezeq The Israeli Telecommunication liegt bei 49,49, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 49,11, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Bezeq The Israeli Telecommunication liegt derzeit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt bei 0 Prozent. Im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche, die einen Wert von 0 aufweist, ergibt sich eine Differenz von -0 Prozent zur Aktie des Unternehmens. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Bezeq The Israeli Telecommunication zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Es gab weder deutlich positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Bezeq The Israeli Telecommunication in den letzten Wochen kaum verändert hat. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Neutral" bewertet.