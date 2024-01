Lohnt sich das wirklich, Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis?

In den letzten 200 Handelstagen hat sich der Durchschnittsschlusskurs der Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet-Aktie auf 43,83 CHF belaufen. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 40,8 CHF verzeichnet, was einem Unterschied von -6,91 Prozent entspricht. In Anbetracht dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und beträgt aktuell 41,7 CHF, was nur einem geringen Unterschied von -2,16 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet beträgt 45,71 Punkte, was auf eine neutrale Situation hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem 25-Tage-RSI, der bei 52,21 liegt. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktien von Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet wurde anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet untersucht. Dabei wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, die zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in einem neutralen Bereich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes somit die Einschätzung "Neutral".

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage in Bezug auf die Aktie festgestellt. Weder positive noch negative Themen wurden intensiv diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Auf Basis dieser Analysen wird die Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet-Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.