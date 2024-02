Lohnt sich das wirklich, Beijing Egova?

Die Beijing Egova-Aktie zeigt laut technischer Analyse Anzeichen für eine schlechte Performance. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,06 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,44 CNH liegt, was einer Abweichung von -24,24 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 15,64 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment rund um Beijing Egova hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Beijing Egova auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,09 Prozent, was einer Underperformance von -11,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 13,94 Prozent schlecht.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine überwiegend positive Diskussion in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Beijing Egova eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.