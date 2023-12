Lohnt sich das wirklich, Beijing Bashi Media?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI der Beijing Bashi Media liegt bei 100 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,6 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. In Bezug auf die Diskussionen über Beijing Bashi Media wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab einige positive und negative Tage sowie neun Tage ohne klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Beijing Bashi Media eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer insgesamt "Gut" Bewertung für die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Beijing Bashi Media-Aktie beträgt 4,28 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,33 CNH, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Beijing Bashi Media also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.