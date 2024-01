Lohnt sich das wirklich, Baoye?

Die Baoye ist derzeit in technischer Hinsicht gut aufgestellt, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,99 HKD, während der Kurs der Aktie bei 4,63 HKD liegt, was einer Überperformance von +16,04 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,16 HKD, was einer Abweichung von +11,3 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Bauwesen"-Branche hat die Baoye in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +28,37 Prozent erzielt, während andere Unternehmen durchschnittlich um -5,57 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -4,94 Prozent, wobei die Baoye um 27,74 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Dies führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt die Baoye-Aktie keine signifikant erhöhte oder verringerte Beachtung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Baoye liegt bei 62,5, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 30,97, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".