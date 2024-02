Lohnt sich das wirklich, Bank of Nova Scotia?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zur Bank Of Nova Scotia abgegeben, wobei 2 Gut, 11 Neutral und 2 Schlecht Bewertungen vorliegen. Dies führt im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es 0 Gut, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 60,72 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (63,86 CAD) einer möglichen Abnahme um -4,92 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Bank Of Nova Scotia-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich überwiegend positiv, obwohl in den sozialen Medien vermehrt negative Themen rund um Bank Of Nova Scotia diskutiert werden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 10,75 Euro, was 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer Überbewertung des Titels führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs um +4,04 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Bank Of Nova Scotia-Aktie somit sowohl aus institutioneller Sicht als auch von den Anlegern und in der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.