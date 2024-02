Lohnt sich das wirklich, Bank of NT Butterfield & Son -The?

Die Bank of Nt Butterfield & Son hat eine Dividendenrendite von 5,72 Prozent, was 133,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138. Daher wird die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktien von Bank Of Nt Butterfield & Son wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie wurde auf diese Faktoren hin untersucht und erhielt eine "Gut"-Bewertung aufgrund der starken Aktivität in den Diskussionen. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Bank Of Nt Butterfield & Son bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Bank Of Nt Butterfield & Son. Es gab neun positive und zwei negative Tage, und die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Bank Of Nt Butterfield & Son eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, bewerten die Bank Of Nt Butterfield & Son insgesamt positiv, da es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Negativeinschätzungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bank Of Nt Butterfield & Son liegt bei 40 USD, was einer Steigerung um 32,71 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.