Lohnt sich das wirklich, B. Riley Principal 150 Merger?

Die technische Analyse der Faze-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,27 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,183 USD liegt, was einer Abweichung von -32,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,19 USD), liegt der letzte Schlusskurs nur um -3,68 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Firma somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Faze, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index ergibt ein "Neutral"-Rating für die Faze-Aktie. Der RSI7 liegt bei 70,73, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 51,22 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Faze in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Demnach ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.