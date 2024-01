Lohnt sich das wirklich, Avista?

Weitere Suchergebnisse zu "Avista":

Die Dividendenrendite von Avista beträgt aktuell 5,72 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +1,13 Prozent und führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Avista 0 Mal als "Gut", 0 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" eingestuft. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Avista, und der aktuelle Kurs von 36,21 USD wird als neutral angesehen, mit einer erwarteten Entwicklung von -0,58 Prozent und einem mittleren Kursziel bei 36 USD.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Avista gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Avista daher insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Avista-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 41,96 und der RSI25 beträgt 37,58, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.