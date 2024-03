Lohnt sich das wirklich, Autins?

In den letzten vier Wochen wurden keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz zu Autins in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, sodass auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Autins eine Rendite von 6,25 Prozent, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für die Branche "Automatische Komponenten" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 4,56 Prozent, wobei Autins mit 1,69 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Autins-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls bei 50 liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Autins.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 7,96 und liegt damit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Autins in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.