Lohnt sich das wirklich, Australian Ethical Investment?

Die technische Analyse der Australian Ethical Investment-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem positiven Trend befindet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,71 AUD, was 14,86 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 5,41 AUD liegt. Ebenso liegt der 200-Tages-Durchschnitt bei 3,87 AUD, was einer Abweichung von 39,79 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Australian Ethical Investment-Aktie zeigt einen neutralen Wert. Der RSI7 liegt bei 52,94 und der RSI25 bei 34,47, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung. In den vergangenen Wochen gab es nur wenig Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls neutral. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Australian Ethical Investment-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index und des Anleger-Sentiments.