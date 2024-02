Lohnt sich das wirklich, Aurora Cannabis?

Die technische Analyse der Aurora Cannabis-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,72 CAD lag. Der jüngste Schlusskurs von 0,55 CAD liegt 23,61 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,62 CAD wurde unterschritten, was zu einer Abweichung von 11,29 Prozent führte und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aurora Cannabis-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion ergab keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Aurora Cannabis daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aurora Cannabis abgegeben, mit 0 Kaufempfehlungen, 2 neutralen Empfehlungen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0,71 CAD, was einer möglichen Entwicklung um 28,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung der Analysten als "Gut" für die Aurora Cannabis.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aurora Cannabis liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aurora Cannabis-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

