Lohnt sich das wirklich, Assura?

Analystenmeinung: Assura PLC hat in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten erhalten, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Die jüngsten Bewertungen der Aktie spiegeln dies wider, da die durchschnittliche Empfehlung für die Assura PLC-Aktie im letzten Monat ebenfalls "gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 58 GBP. Dies würde einem Anstieg um 29,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (44,76 GBP) entsprechen, was einer "guten" Empfehlung entspricht.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie Stimmungen beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Assura PLC betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Assura PLC diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "gute" Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Assura PLC liegt aktuell bei 58,48 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,5 ebenfalls eine "neutrale" Bewertung für die Aktie.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Assura PLC-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutet auf eine "neutrale" Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Assura PLC-Aktie in unserer Analyse eine "neutrale" Bewertung hinsichtlich der technischen Aspekte.