Lohnt sich das wirklich, Array Technologies?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und kann auf kurzfristiger (7 Tage) und etwas längerfristiger (25 Tage) Basis bewertet werden.

Der 7-Tage-RSI für die Array-Aktie liegt derzeit bei 64,29 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Beim RSI25, der auf der 25-Tage-Basis berechnet wird, ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der Wert bei 40,86 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Array bei 20,1 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 17,25 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -14,18 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 16,75 USD, was zu einem Abstand von +2,99 Prozent führt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Array-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Bewertungen erhält die Array-Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Veränderung zu einer negativen Stimmung festgestellt werden. Obwohl keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, erhält die Array-Aktie in diesem Punkt eine Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Array-Aktie aufgrund der verschiedenen analysierten Kriterien.