Lohnt sich das wirklich, Apac Realty?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Apac Realty als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Apac Realty-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 35, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Apac Realty im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Apac Realty. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Apac Realty mittlerweile auf 0,56 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,505 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,82 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,49 SGD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" kennzeichnet. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Apac Realty in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde, bekommt die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Apac Realty-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen und Indikatoren auf der neutralen Ebene eingestuft wird.