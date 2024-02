Lohnt sich das wirklich, Anglo American Platinum?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen führen. Bei Anglo American Platinum wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher wird das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Anglo American Platinum beträgt 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet einzustufen ist.

Die Dividendenrendite von Anglo American Platinum liegt derzeit bei 3,17 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anglo American Platinum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,66 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,3 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Anglo American Platinum basierend auf verschiedenen Analysemethoden mit einem "Gut"-Rating, einem "Schlecht"-Rating und einem "Neutral"-Rating bewertet.