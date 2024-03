Lohnt sich das wirklich, Anglo American?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Dividendenrendite von Anglo American beträgt aktuell 5,82 Prozent, was 1,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. In den letzten zwölf Monaten erhielt Anglo American insgesamt 8 Analystenbewertungen, wovon 5 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 41,6 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung durch die Analysten führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität mittelmäßig war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Anglo American hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,24 Prozent erzielt, was eine Underperformance im Vergleich zur Branche und zum Sektor bedeutet. Im Branchenvergleich liegt die Aktie um 17,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.