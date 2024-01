Lohnt sich das wirklich, Andrews Sykes?

Aktieninvestoren, die derzeit in die Aktie von Andrews Sykes investieren, können eine Dividendenrendite von 3,87 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren liegt der Ertrag jedoch um 0,52 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Andrews Sykes derzeit bei 13 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 36 aufweisen. Basierend auf diesen fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Andrews Sykes-Aktie derzeit mit einem Wert von 11,11 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich. Auf einer erweiterten Basis von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt dies eine positive Bewertung des RSI-Signals.

Im Branchenvergleich hat Andrews Sykes in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,33 % erzielt. Dies liegt deutlich über dem durchschnittlichen Anstieg von 7,66 % bei ähnlichen Aktien in der Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor konnte Andrews Sykes mit einer Rendite von 9,02 % signifikant zulegen. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Einschätzung der Aktie von Andrews Sykes. Dies macht sie zu einer möglichen attraktiven Option für Investoren.