Lohnt sich das wirklich, Andlauer Healthcare Gr?

Bei Andlauer Healthcare hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Andlauer Healthcare daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Andlauer Healthcare insgesamt 5 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch in jüngeren Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - somit ist das Rating für das Andlauer Healthcare-Wertpapier aus dem letzten Monat "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Kursprognose der Analysten liegt bei 48,4 CAD für das Wertpapier, was ein Aufwärtspotential von 24,1 Prozent bedeutet. Laut Meinung der Analysten ist dies also eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Andlauer Healthcare in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Andlauer Healthcare besonders positiv diskutiert, ohne negative Diskussionen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Andlauer Healthcare auf dieser Grundlage eine "Gut"-Bewertung zugesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Andlauer Healthcare mit 39 CAD derzeit -2,62 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist jedoch die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,77 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.