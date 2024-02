Lohnt sich das wirklich, Analog Devices?

Analog Devices hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3934,07 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -3912,33 Prozent für Analog Devices führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 580,78 Prozent im letzten Jahr, wobei Analog Devices 559,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance in Bezug auf die Branche und den Sektor führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI für Analog Devices beträgt aktuell 35,32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in Bezug auf den RSI die Einstufung "Neutral".

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dieser Basis ist Analog Devices mit einem Wert von 19,56 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 71,19, was einem Abstand von 73 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Analog Devices eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Analog Devices daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.