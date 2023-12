Lohnt sich das wirklich, Aml3d Pty Ltd?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen auf. Für die Aml3d-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 54,17 für 7 Tage und 40 für 25 Tage. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie als "neutral" eingestuft wird.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses. Bei Aml3d beträgt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 200 Handelstage 0,07 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,095 AUD liegt, was einem Unterschied von +35,71 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,095 AUD mit einem Unterschied von +18,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 0,08 AUD. Aufgrund dieser Werte erhält die Aml3d-Aktie eine Bewertung von "gut" im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls wichtige Hinweise für die Aktienbewertung liefern. In Bezug auf Aml3d wurde eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Schließlich wurde die Anlegerstimmung in sozialen Medien und Kommentaren in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Mehrheit der Themen rund um die Aml3d-Aktie war neutral, was zu der Einschätzung einer insgesamt neutralen Anlegerstimmung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass sowohl der RSI, der gleitende Durchschnitt, das Sentiment und der Buzz im Internet, als auch die Anlegerstimmung eine neutrale Bewertung für die Aml3d-Aktie ergeben.

