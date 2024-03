Lohnt sich das wirklich, American Water Works?

American Water Works hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,91 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche eine Underperformance von -14,68 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite mit -0,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von American Water Works liegt derzeit bei 2,15 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,82 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für die American Water Works-Aktie zeigt einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 56,55 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" nach RSI-Bewertung führt.