Lohnt sich das wirklich, Amag Austria Metall?

Die österreichische Metallgesellschaft Amag Austria Metall hat eine positive Dividendenpolitik und wird daher von Analysten gut bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 5, was einer positiven Differenz von +1,69 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung neutral ist, da in den vergangenen Tagen auch negative Themen diskutiert wurden.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen jedoch eine Zunahme an negativen Kommentaren über Amag Austria Metall, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ist die Aktie der Amag Austria Metall derzeit gut positioniert, da sie sich um 5,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage befindet. Allerdings ist die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage schlecht, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -7,73 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als neutral eingestuft.