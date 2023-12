Lohnt sich das wirklich, Alzamend Neuro?

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Werte zwischen 0 und 30 gelten als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Alzamend Neuro liegt bei 73,91, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,37, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Die Gesamteinschätzung fällt daher negativ aus.

Anleger: Diskussionen in sozialen Medien deuten auf überwiegend negative Stimmungen und Meinungen über Alzamend Neuro hin. Die aktuellen Kommentare weisen auf eine schlechte Einschätzung des Unternehmens hin.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Alzamend Neuro liegt bei 1 USD und ist 82,14% niedriger als der GD200 (5,6 USD), was auf ein negatives Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,82 USD, was einem negativen Signal von 45,05% entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs von Alzamend Neuro als negativ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sentiment und Buzz: Die Kommunikation im Internet zeigt eine normale Diskussionsintensität, jedoch eine negative Stimmungsänderung. Dies führt zu einer negativen Bewertung des Unternehmens. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für Alzamend Neuro.