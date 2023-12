Lohnt sich das wirklich, Agfa GevaertV ADR?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Agfa-gevaert diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Agfa-gevaert mit 1,342 EUR als "Schlecht"-Signal betrachtet, da er sich um 39 Prozent vom GD200 (2,2 EUR) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1,54 EUR, was einem Abstand von -12,86 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Unter Berücksichtigung der Durchschnittswerte aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs von Agfa-gevaert daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch hinsichtlich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Agfa-gevaert daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Agfa-gevaert wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,06 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist, und auch der RSI25 (Wert: 65,69) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus positiven, neutralen und negativen Signalen, die eine differenzierte Betrachtung der Agfa-gevaert-Aktie notwendig machen.