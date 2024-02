Lohnt sich das wirklich, Acroud AB?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Acroud-RSI liegt bei 22,22, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 59,32, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich die Stimmung für Acroud in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie dennoch als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Acroud führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Weiche Faktoren wie die Stimmung können neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten ebenfalls zur Einschätzung von Aktienkursen herangezogen werden. Die Analyse von Acroud auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in Bezug auf Acroud in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Acroud derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit. Die Differenz beträgt 4,15 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,15 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".