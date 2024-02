Lohnt sich das wirklich, Acromec?

Die Aktie von Acrometa weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,95 % im Bauwesen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Acrometa als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,69 liegt, während das Branchen-KGV 21,96 beträgt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Acrometa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,028 SGD deutlich darunter liegt (Unterschied -6,67 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Acrometa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".