Lohnt sich das wirklich, Aareal Bank?

Anleger: Das Anleger-Sentiment für die Aareal Bank war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Insgesamt 11 Tage lang war das Stimmungsbarometer grün, was darauf hinweist, dass keine negativen Diskussionen stattgefunden haben. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich der Aareal Bank festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Zusammengefasst erhält das Unternehmen für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aareal Bank weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Technische Analyse: In Bezug auf die gleitenden Durchschnitte des Schlusskurses der Aareal Bank-Aktie ergibt sich eine Abweichung von 0 Prozent sowohl für den GD200 als auch für den GD50. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Aareal Bank somit überwiegend "Neutral"-Bewertungen auf Basis des Anleger-Sentiments, des Buzz, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.