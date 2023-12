Lohnt sich das wirklich, ATS Automation Tooling?

Derzeit schüttet Ats niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Mit einem Unterschied von 2,55 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,55 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ats besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Das aktuelle KGV von Ats beträgt 29, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 29 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von Ats liegt derzeit bei 51,32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 37 deutet darauf hin, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".