Lohnt sich das wirklich, ADTRAN Holdings?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen haben Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Adtran wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Adtran liegt der RSI7 aktuell bei 47,02 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,82 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält das Adtran-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Adtran. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Adtran auf 7,7 EUR, während der Kurs der Aktie bei 6,556 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,86 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 5,83 EUR, was zu einem Abstand von +12,45 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.