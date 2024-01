Lohnt sich das wirklich, ABOUT YOU Holding?

In den letzten zwei Wochen wurde About You in den sozialen Medien hauptsächlich neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um About You durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7 und 25 Tage zeigt, dass About You derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "schlechte" Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, während die technische Analyse eine schlechte Bewertung ergibt.